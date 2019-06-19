«Манчестер Сити» интересуется Калиду Кулибали

«Манчестер Сити» обратил внимание на защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Он может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает источник, «горожане» хотят усилиться в это летнее трансферное окно. Поэтому они готовы предложить за футболиста 95 млн евро.

Ранее была информация, что на игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Но итальянский клуб отказался рассматривать их предложения по трансферу.

Напомним, Кулибали перебрался в «Наполи» в 2014 году из «Генка». В прошедшем сезоне Серии А он провел 35 матчей, забил два мяча и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport