«Манчестер Сити» интересуется Калиду Кулибали

Автор: Дарья Григорьева 0

«Манчестер Сити» обратил внимание на защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Он может перебраться в чемпионат Англии. 

Как сообщает источник, «горожане» хотят усилиться в это летнее трансферное окно. Поэтому они готовы предложить за футболиста 95 млн евро.

Ранее была информация, что на игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Но итальянский клуб отказался рассматривать их предложения по трансферу.

Напомним, Кулибали перебрался в «Наполи» в 2014 году из «Генка». В прошедшем сезоне Серии А он провел 35 матчей, забил два мяча и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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