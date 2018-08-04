«Фейеноорд» обыграл ПСВ в матче Суперкубка

Автор: Лидия Дидык 0

ПСВ Фейеноорд

Роттердамский «Фейеноорд» обыграл действующих чемпионов из ПСВ в матче Суперкубока в серии одиннадцатиметровых ударов. Основное время завершилось со счетом 0:0.

Впервые послематчевые пенальти исполнялись по системе 1–2–2–1: после удара первой команды вторая пробивала два раза.

Вратарь победителей Джастин Бейлов отразил удары Хендрикса и Пабло Росарио. 20-летний вратарь угадал направления всех ударов (7 из 8), пробитых в створ ворот.

Таким образом, «Фейеноорд» стал обладателем Суперкубка второй год подряд.

Фото: Global Look Press
Источник: www.vi.nl

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