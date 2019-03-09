Премьер-лига. 19-й тур. «Крылья Советов» одержали разгромную победу над «Енисеем»

В первом матче 19-го тура российского чемпионата встретились «Крылья Советов» и «Енисей». Самарцам удалось победить с разгромным счетом.

Премьер-лига. 19-й тур

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ЕНИСЕЙ — 4:0 (1:0)

Самара. 9 марта.

Стадион: «Самара Арена». 2768 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, Самарджич, Бурлак, Полуяхтов, Самедов (Зиньковский, 75), Ананидзе, Антон, Чичерин (Г. Зотов, 40), Канунников, Корниленко (Шейдаев, 80).

«Енисей»: Юрченко, Занев, Кичин, Ятченко, Савичев, Огуде, Сарр, Данченко, Торбинский (Хубулов, 66), А. Зотов (Костюков, 57), Саркисов (Комков, 77).

Голы: 1:0 — Антон (37, — с пенальти), 2:0 — Канунников (60), 3:0 — Корниленко (63, — с пенальти), 4:0 — Шейдаев (81).

Предупреждения: Полуяхтов (13), Огуде (34), Торбинский (56), Сарр (62), Хубулов (87).

16 (10) удары (в створ) 5 (4)

13 фолы 17

9 угловые 4

2 офсайды 3

45 % владения мячом 55

«Енисей» не может одержать победу уже на протяжении 4 матчей. После чудо-ничьей с «Ростовом» красноярцы с разгромом проиграли на снежном стадионе «Крыльям Советов». В первом тайме гостей подвела рука Занева. Антон уверенно открыл счет с пенальти. В перерыве матча самарцы поздравили своих молодых товарищей из команды 2009 года рождения, которая завоевала серебро международного турнира «Наше будущее» в Минске. А потом хозяева продолжили обстреливать ворота «Енисея». Канунникову удалось замкнуть подачу Самедова с углового и увеличить отрыв. Через 3 минуты Сарр прихватил Корниленко за футболку, был назначен второй пенальти в ворота гостей, который реализовал сам пострадавший. И, наконец, после очередного углового «Крыльев» мяч попал в перекладину, но отскочил Шейдаеву. Игрок самарцев установил итоговый счет 4:0.

Фото: твиттер «Енисея»

Источник: Еженедельник «Футбол»