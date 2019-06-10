Судьи АПЛ устроили вечеринку с алкоголем и девушками

Женатые рефери Премьер-Лиги устроили бурную вечеринку. Она прошла в Индонезии с алкоголем и в компании местных девушек.

48-летний Андре Марринер, 47-летний Кевин Френд, 48-летний Мартин Аткинсон и 36-летний Дэвид Кут оказались в числе почетных участников благотворительного турнира по гольфу, проходившего в Паданге со вторника по среду.

Английские арбитры решили слегка продлить свое пребывание на курорте и в четверг вечером вспомнили молодость в одном из местных ночных клубов.

Из всей этой компании только Кут не женат. Впрочем, узы брака не стали помехой для Марринера, чтобы посадить к себе на колени одну из девушек и облизывать ей ухо.

«Все это выглядело очень гадко. Девушки были очень молоды, а парни были настолько в возрасте, что годились им в отцы. По тому, как они выпивали и танцевали, можно было подумать, что они похотливые молодые футболисты, а совсем не рефери!» — цитирует одного из свидетелей издание.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun