«Барселона» заплатила «Атлетико» 120 миллионов за Антуана Гризманна

«Барселона» в ближайшее время объявит о подписании нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Каталонцы уже выплатили за футболиста 120 миллионов евро.

В этом случае Гризманн войдет в пятерку самых дорогих футболистов в истории футбола, уступив только Неймару (из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона), Кильяну Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов), а также Жоау Феликса, которого «Атлетико» приобрел у «Бенфики» несколько дней назад за 126 миллионов.

Напомним, что Жоау Феликс в «Атлетико» будет играть под номером 7, принадлежавшим Гризманну.

Гризманн играет за «Атлетико» с 2014 года. В прошедшем сезоне на его счету 21 гол в 48 матчах во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe