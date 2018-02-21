Тибо Куртуа: «Я не верю, что президент «Реала» свяжется со мной в ближайшее время»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа прокомментировал свой возможный переход в «Реал». СМИ заявляют о том, что нынешний сезон станет для 25-летнего футболиста последним в английской команде.

«Переход в «Реал»? Посмотрим. Сейчас я должен хорошо подумать и решить, что будет лучше для моей карьеры. В «Челси» мне доверяли с первого дня, и я не могу забыть это. Посмотрим, как команда проведет нынешний сезон. А уже летом примем окончательное решение.

Я не верю, что президент мадридцев Флорентино Перес свяжется со мной в ближайшее время. Но если он позвонит моему агенту, тот обязательно его выслушает», — заявил бельгиец.

Ранее сообщалось, что вратарь требовал от лондонцев повышения зарплаты на уровне своего коллеги по амплуа — Давида де Хеа из «МЮ». В случае невыполнения этого условия футболист собирался покинуть «Челси» по окончании текущего сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN FC