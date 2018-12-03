Лука Модрич получил «Золотой мяч»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча»-2018. Хорват опередил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

В прошлом сезоне 33-летний хавбек в составе «Реала» в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.

На ЧМ-2018 сборная Хорватии, капитаном которой был Модрич, дошла до финала турнира, а сам он был признан лучшим игроком турнира.

В конце августа УЕФА также назвал его лучшим футболистом сезона-2017/18, а в сентябре Лука был признан лучшим игроком года ФИФА.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football