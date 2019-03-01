Врачей «Зенита» допустят к Александру Кокорину в СИЗО при обращении клуба

Автор: Поршнев Тимофей 0

Александр Кокорин

Врачей «Зенита» допустят к футболисту Александру Кокорину только при обращении клуба. Сейчас игрок отбывает в СИЗО наказание за хулиганство. 

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«На мое письмо дан положительный ответ при условии, если «Зенит» обратится, назовет имя и фамилию врача, тогда его пустят на осмотр Александра. С моей стороны все сделано, теперь дело за «Зенитом», — рассказала Потяева.

Напомним, что Кокорин перенес операцию на колене в марте 2018 года. Ранее футболист и его адвокат Татьяна Стукалова сообщали о болях в колене у игрока.

Братья Кокорины и Павел Мамаев обвиняются в хулиганстве и участии в двух драках в центре Москвы. 6 февраля Тверской суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок ареста футболистов до 8 апреля.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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