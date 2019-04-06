Иско не хочет уходить из «Реала»

Полузащитник Иско не планирует покидать «Реал», несмотря на непростой сезон. Решение за главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.

У 26-летнего хавбека был конфликт с прежним тренером команды Сантьяго Солари, из-за чего испанец мало играл. Однако Иско все равно намерен остаться в «Реале» и отклоняет все запросы о трансфере.

Пока неизвестно, какое решение в отношении игрока примет вернувший на пост главного тренера Зинедин Зидан в преддверии ожидаемой летом перестройки.

Если будет необходимо, клуб продаст Иско. В его контракте, рассчитанном до лета 2022 года, есть отступные – 700 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca