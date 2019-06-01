Вадим Васильев: «Через год-два за Головиным будет очередь из топ-клубов»

Бывший вице-президент и гендиректор «Монако» Вадим Васильев поделился мнением об игре хавбека Александра Головина. Он уверен в успешном будущем игрока.

– Рыболовлев доволен вложенными средствами в Головина? Это окупаемый трансфер?

– Что касается Рыболовлева, то нужно спрашивать у него. Что касается моего мнения – безусловно, да. Я точно могу сказать, что через год, максимум два за Сашей будет очередь из топ-клубов. У него, с одной стороны, футбольный талант, а с другой, целеустремленный характер, и он относится к футболу как к работе.

Футбол – это не просто спорт, не просто игра, он должен быть и любимой работой. И именно Саша очень серьезно относится к тому, что делает. Очень сложно прийти в новый клуб, в новый чемпионат, сменить страну. Прийти в команду, которая находится в кризисе, и блистать. Это практически невозможно. Плюс языковой барьер. История знает много примеров, когда в гораздо менее сложных ситуациях игроки испытывали трудности.

Тот же Лука Модрич в мадридском «Реале». Первый сезон был провальным. А в прошлом году он забрал свой «Золотой мяч». В 2017-м «Монако» купил молодого игрока сборной Бельгии Тилеманса за 25 миллионов, но у нас он не заиграл, в связи с чем выслушал много критики в свой адрес.

А зимой этого года Тилеманс перешел в аренду в «Лестер», блестяще себя проявил и, похоже, после всего четырех месяцев перейдет в один из клубов АПЛ с солидной для «Монако» прибылью. Так что здесь набор факторов, и, безусловно, в команде, которая испытывает кризис, игрок не может показать свой уровень, – сказал Васильев.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru