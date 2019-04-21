Премьер-лига. 24-й тур. «Урал» победил «Рубин»

В первом воскресном матче 24-го тура РПЛ «Урал» принял «Рубин». Казанцы уступили хозяевам.

Премьер-лига. 24-й тур

УРАЛ — РУБИН — 2:1 (1:1)

Екатеринбург. 21 апреля.

Стадион: «Екатеринбург Арена». 4376 зрителей.

Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Страндберг, Поляков, Бумаль (Бикфалви, 53), Егорычев (Жигулев, 85), Димитров, Панюков, Эль-Кабир, Погребняк (Емельянов, 66).

«Рубин»: Ив. Коновалов, Цаллагов, Камболов, Уремович, Сорокин, Степанов, Башкиров (Могилевец, 66), Подберезкин (Акбашев, 72), Иг. Коновалов, Полоз (Бухаров, 79), Байрамян.

Голы: 1:0 — Егорычев (1), 1:1 — Полоз (4), 2:1 — Бикфалви (86).

Предупреждения: Байрамян (10), Степанов (19), Бухаров (81).

12 (6) удары (в створ) 6 (3)

10 фолы 11

3 угловые 6

1 офсайды 0

55 % владения мячом 45

Матч начался сразу с голов. Уже на 11-й секунде полузащитник «Урала» Егорычев подобрал мяч после отскока от защитника и с тридцати метров пробил в ближнюю «девятку». Но через три минуты «Рубин» провел ответную атаку: комбинация Цаллагова и Байрамяна на правом фланге, вывод Полоза на пустые ворота и счет 1:1. В конце второго тайма «Уралу» удалось вырвать победу благодаря голу Бикфалви: футболист уверенно пробил головой под перекладину после навеса Эль-Кабира. Таким образом, беспобедная серия казанцев достигла 7 матчей. В чемпионате дела у «рубиновых» не лучше: после этого матча «Урал» и «Рубин» сравнялись по очкам, расположившись на 10-м и 11-м местах соответственно.

Фото: твиттер «Урала»

Источник: Еженедельник «Футбол»