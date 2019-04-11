Лионель Месси пропустит матч с «Уэской» из-за повреждения

Автор: Тимофей Поршнев 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Каталонцы выиграли 1:0.

Защитник англичан Крис Смоллинг до крови рассек лицо аргентинцу во время единоборства. Месси оказали медицинскую помощь, и он смог продолжить игру.

По информации источника, Месси пропустит ближайший матч чемпионата Испании против «Уэски». В «Барселоне» надеются, что у аргентинца нет перелома. 11 апреля он пройдет медицинское обследование. Матч между «Уэской» и «Барселоной» пройдет 13 апреля.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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