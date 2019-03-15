Премьер-лига. 20-й тур. «Крылья Советов» уверенно победили «Анжи»

В первом матче 20-го тура чемпионата России «Анжи» принял «Крылья Советов». Гости одержали победу.

Премьер-лига. 20-й тур

АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:2 (0:1)

Каспийск. 15 марта.

Стадион: «Анжи-Арена». 3258 зрителей.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Анжи»: Дюпин, Гиголаев, Удалый, Белов (Маркелов, 63), Калошин, Гапон, Закиров, Гайдаров, Кацаев, Понсе (Лескано, 75), Долгов (Иванченко, 46).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, Бурлак, Самарджич, Полуяхтов, Самедов (Зиньковский, 82), Шишкин (Рабиу, 77), Тимофеев, Канунников, Ананидзе, Корниленко (Шейдаев, 63).

Голы: 0:1 — Канунников (28), 0:2 — Шейдаев (88, — с пенальти).

Предупреждения: Закиров (33), Шишкин (40), Полуяхтов (43), Корниленко (55), Бурлак (67), Самарджич (76), Иванченко (79), Рабиу (85), Гапон (87).

Удаление: Иванченко (90).

8 (2) удары (в створ) 8 (5)

14 фолы 14

2 угловые 3

4 офсайды 2

46 % владения мячом 54

Беспроигрышная серия «Крыльев Советов» дошла до 8 матчей. На сей раз самарцам удалось одержать победу, а именно над «Анжи». Счет был открыт после подачи Самедова с углового. Канунников сумел удачно замкнуть подачу ногой и отправить мяч в нижний угол. Для Самедова это 3-я голевая передача за 3 матча в составе «Крыльев». Ближе к концу матча в штрафной «Анжи» снесли Канунникова. Был назначен пенальти, который успешно реализовал Шейдаев. Также матч запомнится огромным количеством карточек. Было показано 10 желтых карточек, учитывая второе предупреждение Иванченко.

Фото: твиттер «Крыльев Советов»

Источник: Еженедельник «Футбол»