Аарон Оланаре покинул ЦСКА

Автор: Тимофей Поршнев 0

Оланаре

Нигерийский форвард Аарон Оланаре покинул ЦСКА. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Аарон Оланаре покинул московский ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня армейский клуб и нигерийский нападающий расторгли контракт по обоюдному согласию.

Оланаре перешел в ЦСКА из «Гуанчжоу Фули» в 2015 и сыграл в составе армейцев два с половиной сезона. Зимой 2018 года Аарон был отдан в аренду в «Амкар» на оставшуюся часть сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА

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