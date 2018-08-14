Нигерийский форвард Аарон Оланаре покинул ЦСКА. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Аарон Оланаре покинул московский ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня армейский клуб и нигерийский нападающий расторгли контракт по обоюдному согласию.

Оланаре перешел в ЦСКА из «Гуанчжоу Фули» в 2015 и сыграл в составе армейцев два с половиной сезона. Зимой 2018 года Аарон был отдан в аренду в «Амкар» на оставшуюся часть сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА