«Челси» объявил об аренде Матео Ковачича на один сезон

Автор: Тимофей Поршнев 0

Kovacic

«Челси» объявил о переходе полузащитника «Реала» Матео Ковачича. 24-летний хавбек перебрался в лондонский клуб на правах аренды, рассчитанной на один год.

В сообщении на официальном сайте «синих» нет упоминаний о том, что клуб имеет право выкупа футболиста.

Аренда хорвата является частью сделки по переходу в «Реал» из «Челси» голкипера Тибо Куртуа.

«Реал» купил Ковачича у «Интера» в 2015 году, но хорват не сумел пробиться в основной состав команды, с которой завоевал 9 трофеев, включая чемпионат Испании и три Лиги чемпионов подряд.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Челси»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Челси» арендует Матео Ковачича у «Реала»

«Зенит» купит хавбека сборной Уругвая, Модрич рвется в «Интер», «Челси» нашел нового вратаря, Усманов продал свою долю в «Арсенале». Главные новости дня

N’Golo Kanté

Нголо Канте может перейти в «Реал», «Барселону» или «ПСЖ»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 