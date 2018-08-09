«Челси» объявил об аренде Матео Ковачича на один сезон

«Челси» объявил о переходе полузащитника «Реала» Матео Ковачича. 24-летний хавбек перебрался в лондонский клуб на правах аренды, рассчитанной на один год.

В сообщении на официальном сайте «синих» нет упоминаний о том, что клуб имеет право выкупа футболиста.

Аренда хорвата является частью сделки по переходу в «Реал» из «Челси» голкипера Тибо Куртуа.

«Реал» купил Ковачича у «Интера» в 2015 году, но хорват не сумел пробиться в основной состав команды, с которой завоевал 9 трофеев, включая чемпионат Испании и три Лиги чемпионов подряд.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»