Виктор Гончаренко: «Так плохо играть нельзя»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Арсенала» в матче 18-го тура РПЛ. Московский клуб уступил со счетом 0:2. 

– Мы проиграли по делу, потому что инертно выглядели, у нас не было никакой связи в атаке, все действовали по одному, поэтому мало моментов создали. Проиграли по делу. Замены? Исходили из того, что у Набабкина была желтая карточка. У «Арсенала» быстрые фланговые игроки, их надо было остановить без желтых карточек.

– У ЦСКА было огромное преимущество по владению мячом и количеству передач. Это тот ЦСКА, который вы хотите видеть дальше по наполнению игры? 

– Как я могу хотеть видеть такой ЦСКА дальше, если мы проиграли? Такой ЦСКА мне не нужен абсолютно. Сейчас мы должны исправить ситуацию, потому что так плохо играть нельзя», —сказал Гончаренко в эфире канала «Матч Премьер».

Фото: Global Look Press
Источник: «Матч ТВ»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Бенитес

Рафаэль Бенитес: «Перед игрой я говорил с Виктором Гонаренко, это умный специалист»

РПЛ: «Арсенал» запустил систему подогрева поля на 12 дней позже запланированного срока»

Ильзат Ахметов

Ильзат Ахметов о встрече с «Арсеналом»: «Будет очень нелегко, но мы отдадим все силы»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 