ПСЖ и «Монако» претендуют на Ивана Ракитича

«Монако» и «ПСЖ» претендуют на полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Оба клуба сделали каталонской команде серьезные в финансовом плане предложения о трансфере 30-летнего хавбека.

В прошлом сезоне хорват был наиболее задействованным игроком команды после назначения Эрнесто Вальверде на пост главного тренера.

Имя Ракитича появилось в трансферных новостях в связи с интересом сине-гранатовых к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

Тем не менее ни сам Иван, ни «Барселона» не имеют намерений расставаться. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года, а прописанные отступные составляют 125 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo