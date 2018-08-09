ПСЖ и «Монако» претендуют на Ивана Ракитича

Автор: Тимофей Поршнев 0

Rakitic

«Монако» и «ПСЖ» претендуют на полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.  Оба клуба сделали каталонской команде серьезные в финансовом плане предложения о трансфере 30-летнего хавбека.

В прошлом сезоне хорват был наиболее задействованным игроком команды после назначения Эрнесто Вальверде на пост главного тренера.

Имя Ракитича появилось в трансферных новостях в связи с интересом сине-гранатовых к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

Тем не менее ни сам Иван, ни «Барселона» не имеют намерений расставаться. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года, а прописанные отступные составляют 125 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo Deportivo

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Неймар Кавани

Неймар хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Суареса и продал Кавани

Коутиньо

«ПСЖ» предлагает за Филиппе Коутиньо 270 млн евро

Неймар

ПСЖ» хочет удержать Неймара новым контрактом с зарплатой 50 млн евро в год

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 