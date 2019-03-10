Зинедин Зидан встретился с представителями «Ювентуса» в Турине

Автор: Тимофей Поршнев 0

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посетил Италию. Французский специалист провел несколько дней в Турине и встретился с представителями «Ювентуса».

Зидан не встречался лично с президентом Андреа Аньелли, но переговорил с представителями клуба.

Ранее сообщалось, что после вылета «Реала» из Лиги чемпионов с Зиданом связался президент мадридцев Флорентино Перес и предложил немедленно возглавить команду, на француз сказал, что нужно подождать до июня.

Зидан выступал за «Ювентус» (1996-2001) и выиграл с туринцами шесть трофеев, включая два чемпионских титула.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ювентус

Акции «Ювентуса» резко упали в цене после поражения от «Атлетико»

Президент «Наполи»: «Отставание от «Ювентуса»? Какой смысл выигрывать, если у меня будет 200 миллионов долга перед банками?»

Аллегри

Массимилиано Аллегри: «Мы должны заткнуться и усердно работать. Шансы на 1/4 финала Лиги чемпионов есть»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 