Зинедин Зидан встретился с представителями «Ювентуса» в Турине

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посетил Италию. Французский специалист провел несколько дней в Турине и встретился с представителями «Ювентуса».
Зидан не встречался лично с президентом Андреа Аньелли, но переговорил с представителями клуба.
Ранее сообщалось, что после вылета «Реала» из Лиги чемпионов с Зиданом связался президент мадридцев Флорентино Перес и предложил немедленно возглавить команду, на француз сказал, что нужно подождать до июня.
Зидан выступал за «Ювентус» (1996-2001) и выиграл с туринцами шесть трофеев, включая два чемпионских титула.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia