Зинедин Зидан встретился с представителями «Ювентуса» в Турине

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посетил Италию. Французский специалист провел несколько дней в Турине и встретился с представителями «Ювентуса».

Зидан не встречался лично с президентом Андреа Аньелли, но переговорил с представителями клуба.

Ранее сообщалось, что после вылета «Реала» из Лиги чемпионов с Зиданом связался президент мадридцев Флорентино Перес и предложил немедленно возглавить команду, на француз сказал, что нужно подождать до июня.

Зидан выступал за «Ювентус» (1996-2001) и выиграл с туринцами шесть трофеев, включая два чемпионских титула.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia