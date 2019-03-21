Эден Азар: «Благодаря Зидану я начал играть в футбол. Он мой кумир»

Полузащитник «Челси» поделился мнением о главном тренере «Реала» Зинедине Зидане. Также он высказался о Роберто Мартинесе, возглавляющим сборную Бельгию.

– Кого бы вы выбрали между Зиданом и Мартинесом?

– Как несравненного игрока, я очень уважаю Зидана, он мой кумир. Именно благодаря ему я начал играть в футбол. Но за победы, которых мы добились под руководством Мартинеса, я бы выбрал Мартинеса, – сказал Азар в интервью.

В текущем сезоне Эден сыграл в 29 матчах чемпионата Англии, в которых забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: RTBF