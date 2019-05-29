Денис Глушаков хочет получить 1,5 млн евро от «Спартака» за расторжение контракта наличными

Автор: Тимофей Поршнев 0

«Спартак» планирует расстаться с полузащитником Денисом Глушаковым в это межсезонье. По контракту у игрока еще один год в клубе.

32-летний хавбек, срок контракта которого рассчитан еще на год, за досрочное расторжение договора с клубом хочет получить 1,5 миллиона евро.

При этом, согласно условиям контракта, ему положены 3 миллиона, однако футболист намерен получить 1,5 миллиона, но сразу на руки.

Дело в том, что Глушаков не хочет платить алименты с этой суммы, и если он получит деньги наличными, то сможет оставить их себе.

Глушаков в феврале этого года развелся со своей бывшей супругой Дарьей. По решению суда футболист обязан выплачивать бывшей жене в качестве алиментов треть от своих доходов.

Фото: Global Look Press
Источник: Mash

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