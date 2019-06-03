Элиф Элмаз может перейти в «Атлетико»

Хавбек «Фенербахче» может перебраться в чемпионат Испании. 19-летним полузащитником интересуется мадридский «Атлетико».

Сообщается, что представители «Атлетико» прилетят в Турцию уже на этой неделе для подписания контракта. Мадридский клуб заплатит за молодого македонца 14 млн. евро.

Руководство «матрасников» проводит обновление атакующей линии после ухода Антуана Гризманна. Напомним, ранее француз попрощался с «индейцами» и, скорее всего, перейдет в «Барселону».

В текущем сезоне Элмаз провел 29 матчей в чемпионате Турции. На его счету 4 гола. Результативными передачами футболист не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Fanatik.com