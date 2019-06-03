Хавьер Грасия может возглавить «Челси»

Главный тренер «Уотфорда» Хавьер Грасия может сменить клуб в межсезонье. В услугах 49-летнего испанца заинтересован «Челси».
Сообщается, что лондонская команда начала поиски тренера на замену Маурицио Сарри. Итальянец может перебраться в туринский «Ювентус» этим летом.
Отмечается, что приоритетным вариантом рассматривается возглавляющий «Уотфорд» Хавьер Грасия. Экс-тренер «Рубина» впечатлил руководство «Челси» своей деятельностью за минувшие полтора года.
Напомним, в прошедшем сезоне команда Грасии заняла одиннадцатое место в английской Премьер-лиги. В 38-ми матчах «шершни» одержали 14 побед и набрали 50 очков.
Фото: Global Look Press
Источник: ESPN