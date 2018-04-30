«Барселона» может отдать Усмана Дембеле в аренду

Автор: Лидия Дидык 0

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может провести следующий сезон в другом клубе. Руководство каталонского клуба всерьез рассматривает вариант с арендой 20-летнего француза.

В «Барселоне» хотят, чтобы Дембеле регулярно получал игровую практику, а в случае прихода из «Атлетико» Антуана Гризманна, это будет проблематично. О продаже игрока речи не идет.

Предварительные варианты для Дембеле – «Атлетико», «Арсенал» и «Ливерпуль» (если клуб продаст Мохамеда Салаха).

Дембеле прошлым летом перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро (есть еще бонусы на 40 млн), забил 1 гол и отдал 6 голевых передач в 14 играх примеры.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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