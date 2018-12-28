Хавбек «Манчестер Сити» Диас перейдет в «Реал»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Браим Диас продолжит карьеру в «Реале». Мадридский клуб договорился о трансфере 19-летнего игрока. 

Предполагается, что клубы согласовали условия сделки. Испанец подпишет со «сливочными» шестилетний контракт и будет получать около 3,5 млн евро в год. Считается, что официальное заявление о переходе будет сделано на следующей неделе.

Соглашение с «горожанами» у футболиста истекает следующим летом. Но «Реал» решил заплатить 15 млн евро и плюс бонусы, чтобы получить хавбека уже зимой.

Напомним, что Браим Диас перешел в «Манчестер Сити» в 2014 году из «Малаги». В нынешнем сезоне АПЛ он не провел за «горожан» ни одной игры. Но полузащитник участвовал в матчах Кубка английской лиги. В двух встречах он забил два мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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