«Рубин» сделал важное заявление. Защитник команды Сесар Навас решил завершить карьеру.

«Долгие годы Сесар был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил команду с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнеров, всегда был и остается любимцем болельщиков и сотрудников клуба. Сесар, от всей души благодарим тебя за время, проведенное в нашем клубе в качестве игрока, за яркую карьеру и желаем успехов на новом поприще!

Спасибо за все, легенда! Мы любим тебя! Твой «Рубин», — говорится в сообщении казанского клуба на официальном сайте.

Напомним, что Навас перешел в «Рубин» в 2009 году. В 2015 защитник перешел в «Ростов», а позже, спустя два года, вновь вернулся в казанскую команду. В нынешнем сезоне в чемпионате России он провел 17 игр. «Рубин» в РПЛ располагается на шестом месте с 25 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Рубина»