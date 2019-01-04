Венсан Компани: «Чемпионская гонка все еще в руках «Ливерпуля»

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1). Защитник считает, что чемпионская гонка пока в руках «Ливерпуля».

«Мы шли нос к носу с очень физически сильной и агрессивной командой и смогли с ней справиться во всем. Чемпионская гонка все еще в руках «Ливерпуля», но наша игра была лучше, она превзошла все мои ожидания», — заявил футболист.

Напомним, что сейчас «Ливерпуль» продолжает лидировать в АПЛ с 54 очками. «Горожане» сократили отрыв от команды Юргена Клоппа на четыре очка. «Манчестер Сити» располагается на втором месте с 50 очками.

Фото: Global Look Press

Источник:The Telegraph