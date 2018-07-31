Алессандро Дель Пьеро:«С приходом Роналду ЛЧ стала приоритетным турниром для «Ювентуса»»

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал переход в итальянский клуб нападающего Криштиану Роналду. По его мнению, теперь с приходом португальца у туринской команды появились неплохие шансы завоевать Кубок Лиги чемпионов.

«Трансфер Роналду – важнейший для «Юве». У них и без того была сильная команда, но теперь она выглядит еще лучше. Без сомнения, с его приходом победа в Лиге чемпионов является приоритетом для «Ювентуса». Шансов на победу с ним будет гораздо больше.

Месси? Для меня он фантастический футболист. Игра в его исполнении смотрится легкой и простой. Вероятно, я был бы готов заплатить за то, чтобы он меня научил чему-то новому», – сказал Дель Пьеро.

Напомним, трансфер Роналду обошелся «Ювентусу» примерно в € 100 млн. По сообщениям СМИ, годовой оклад португальца в новом клубе составит € 30 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo