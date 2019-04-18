Бенжамен Менди: «Чудовищный вылет»

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» уступил «Манчестер Сити» на «Этихаде», но вышел в полуфинал (3:4; 1:0 — первый матч). Защитник «горожан» Бенжамен Менди прокомментировал вылет команды.

«Чудовищный вылет. Сейчас трудный период для «Манчестер Сити». Мы покидаем турнир не впервые на этапе 1/4 финала. В следующем сезоне покажем максимум, чтобы пройти выше.

Могли бы сделать больше. Это будет тяжелая ночь, но придем в себя через пару дней», — заявил французский игрок.

Напомним, в паре «Ливерпуль» — «Порту» в 1/2 финала вышла команда Юргена Клоппа (4:1; 2:0 — первый матч).

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport