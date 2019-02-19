Илья Кутепов: «Увлекаюсь религиозной литературой. Подписан на «Бесогон ТВ»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов ответил на вопросы о своих музыкальных и литературных интересах. Также он рассказал о своих футбольных предпочтениях.

— Олег Кононов бывает злым?

– Да, бывает, лучше не знать (смеется). Не часто бывает, но лучше не доводить его до такого. Мы стараемся не доводить.

— А Черчесов часто бывает злым?

– Он не злой, а требовательный.

— Под какую песню ты бы хотел выходить на поле?

– Под музыку из фильма «Рокки».

— Пике или Рамос?

– Рамос.

— Ван Дейк или Кулибали?

– Кулибали.

— Самый жесткий нападающий, против которого ты играл?

– Если не брать прямо дровосеков, то Кавани.

— Если бы руководил «Спартаком», кого бы купил?

– Я бы, наверное, так и оставил все как есть.

— Состав достаточен для завоевания чемпионства?

– Думаю, да, нам по силам.

— Какой альбом зацепил в последнее время?

– Я не изменяю себе. Слушаю французский рэп.

— Какую книгу прочел за последнее время?

– Я сейчас, скажем так, более религиозной литературой увлекаюсь. А из художественных книг последней читал «Белую гвардию».

— В каком чемпионате хотел бы поиграть?

– В Италии, в «Милане». Это мечта моя.

— Какие каналы в YouTube смотришь?

– У меня есть подписка на «Бесогон ТВ» [Никиты Михалкова], «Царьград ТВ» и детский, потому что сын смотрит.

— С кем из исторических личностей ты бы хотел пообщаться?

– Был такой русский полководец Ермолов. Я читал про него книжку. Он был очень решительный. Никто не мог решиться на то, что делал он на военном поприще.

— Оказавшись в одной команде с Месси, что ты ему скажешь перед игрой?

– Не волнуйся (смеется), – сказал Кутепов.

Фото: Global Look Press

Источник: YouTube-канал Мяч Production