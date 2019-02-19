Илья Кутепов: «Увлекаюсь религиозной литературой. Подписан на «Бесогон ТВ»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов ответил на вопросы о своих музыкальных и литературных интересах. Также он рассказал о своих футбольных предпочтениях.
— Олег Кононов бывает злым?
– Да, бывает, лучше не знать (смеется). Не часто бывает, но лучше не доводить его до такого. Мы стараемся не доводить.
— А Черчесов часто бывает злым?
– Он не злой, а требовательный.
— Под какую песню ты бы хотел выходить на поле?
– Под музыку из фильма «Рокки».
— Пике или Рамос?
– Рамос.
— Ван Дейк или Кулибали?
– Кулибали.
— Самый жесткий нападающий, против которого ты играл?
– Если не брать прямо дровосеков, то Кавани.
— Если бы руководил «Спартаком», кого бы купил?
– Я бы, наверное, так и оставил все как есть.
— Состав достаточен для завоевания чемпионства?
– Думаю, да, нам по силам.
— Какой альбом зацепил в последнее время?
– Я не изменяю себе. Слушаю французский рэп.
— Какую книгу прочел за последнее время?
– Я сейчас, скажем так, более религиозной литературой увлекаюсь. А из художественных книг последней читал «Белую гвардию».
— В каком чемпионате хотел бы поиграть?
– В Италии, в «Милане». Это мечта моя.
— Какие каналы в YouTube смотришь?
– У меня есть подписка на «Бесогон ТВ» [Никиты Михалкова], «Царьград ТВ» и детский, потому что сын смотрит.
— С кем из исторических личностей ты бы хотел пообщаться?
– Был такой русский полководец Ермолов. Я читал про него книжку. Он был очень решительный. Никто не мог решиться на то, что делал он на военном поприще.
— Оказавшись в одной команде с Месси, что ты ему скажешь перед игрой?
– Не волнуйся (смеется), – сказал Кутепов.
Фото: Global Look Press
Источник: YouTube-канал Мяч Production