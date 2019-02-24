Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» не должен радоваться попаданию в топ-4»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о предстоящем матче с «Ливерпулем».  Он также сказал, что «красным дьяволам» пора ставить высокие цели. 

«Манчестер Юнайтед» не выигрывал чемпионат Англии несколько лет, поэтому хотим это исправить. Мы не должны радоваться попаданию в первую четверку. Опаснее, когда поставишь перед собой не самую сложную задачу и выполнишь ее, чем попытаешься достичь высокой цели, но не сумеешь этого сделать.

Есть много фанатов «Ливерпуля», которые считают, что каждый год будет их годом. Потом приходит октябрь, и они говорят: «Хорошо, в следующем году», — заявил норвежский специалист.

Напомним, в АПЛ манкунианцы располагаются на четвертом месте с 51 очком. Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня.

Фото: GLobal Look Press
Источник: Sky Sports

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