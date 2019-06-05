Алекс Тейшейра получит китайское гражданство

Бывший хавбек «Шахтера» Алекс Тейшейра станет гражданином Китая. Бразильский хавбек будет выступать за китайскую сборную.

На данный момент сборную Китая тренирует Марчелло Липпи. Именно итальянский специалист настоял на смене гражданства 29-летнего футболиста.

Помимо Тейшейры к «Поднебесной» присоединится Николас Йеннарис. Англичанин выступает за «Бейцзин Гоань». Он уже получил приглашение на ближайший сбор китайской сборной.

Напомним, Тейшейра играл за «Шахтер» с 2010 по 2015 год. В начале 2016-го он перешел в «Цзянсу Сунин», за который выступает и сейчас.

Фото: Global Look Press

Источник: Футбол 24