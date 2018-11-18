«Милан» намерен приобрести Гари Кэхилла в зимнее трансферное окно

«Милан» интересуется защитником «Челси» Гари Кэхиллом. Защитник из Англии намерен покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

Итальянский клуб хочет приобрести игрока из-за кадровых проблем в обороне. За последний месяц из-за травм выбыли три игрока обороны «Милана»: Алессио Романьоли, Матео Мусаккьо и Маттиа Кальдара. Напомним, соглашение Кэхилла с лондонским «Челси» рассчитано до конца сезона-2018/19.

Кэхилл выступает за «Челси» с 2012 года. Ранее играл в «Болтон Уондерерс», «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Астон Вилле».

Англичанин потерял место в составе «Челси» после прихода Маурицио Сарри, сменившего на посту главного тренера Антонио Конте. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 32-летний защитник принял участие только в одном матче, отыграв на поле 21 минуту.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport