Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо».

Автор: Лидия Дидык 0

Марадона

Экс-нападающий сборной Аргентины Диего Марадона нашел новую работу. Футболист стал председателем правления брестского «Динамо».

«Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с нашим клубом и вступил в должность председателя правления. Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию. Диего приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России», — говорится в сообщении пресс-службы брестского «Динамо».

Ранее агент Марадоны Матиас Морла сообщил, что Диего приедет в Россию на чемпионат мира по футболу, но в качестве журналиста.

Последним клубом, в котором работал Марадона, был «Аль-Фуджайра» из ОАЭ.

Фото: официальный сайт «Динамо» Брест
Источник: официальный сайт «Динамо» Брест

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