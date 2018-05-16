Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо».

Экс-нападающий сборной Аргентины Диего Марадона нашел новую работу. Футболист стал председателем правления брестского «Динамо».

«Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с нашим клубом и вступил в должность председателя правления. Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию. Диего приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России», — говорится в сообщении пресс-службы брестского «Динамо».

⚡ ДА, ДИЕГО С НАМИ! ⚡ #fcdb1960 Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность Председателя правления клуба. pic.twitter.com/H9WG8AfpBg — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) May 15, 2018

Ранее агент Марадоны Матиас Морла сообщил, что Диего приедет в Россию на чемпионат мира по футболу, но в качестве журналиста.

Последним клубом, в котором работал Марадона, был «Аль-Фуджайра» из ОАЭ.

Фото: официальный сайт «Динамо» Брест

Источник: официальный сайт «Динамо» Брест