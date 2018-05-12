Эдерсон попал в Книгу рекордов Гиннесса, выбив мяч на 75,35 метров

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон установил новый рекорд для голкиперов. На тренировке игрок выбил мяч на рекордное расстояние.
Во время одной из тренировок «горожан» бразилец выбил мяч с рук на расстояние 75,35 метра и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Прежнее достижение составляло ровно 75 м.
.@edersonmoraes93 attempts the World's Longest Football Kick to make the @GWR! 🚀🚀🚀 #mancity pic.twitter.com/ToUKov19kT
— Manchester City (@ManCity) May 11, 2018
Эдерсон побил рекорд с третьей попытки. При этом было необходимо соблюдение следующих условий: скорость ветра не должна превышать 5 м/с, во время удара голкипер не должен переступать линию вратарской.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Ман Сити»