Эдерсон попал в Книгу рекордов Гиннесса, выбив мяч на 75,35 метров

Автор: Лидия Дидык 0

Эдерсон

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон установил новый рекорд для голкиперов. На тренировке игрок выбил мяч на рекордное расстояние. 

Во время одной из тренировок «горожан» бразилец выбил мяч с рук на расстояние 75,35 метра и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Прежнее достижение составляло ровно 75 м.

Эдерсон побил рекорд с третьей попытки. При этом было необходимо соблюдение следующих условий: скорость ветра не должна превышать 5 м/с, во время удара голкипер не должен переступать линию вратарской.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Ман Сити»

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