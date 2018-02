Ромелу Лукаку: «Почему бы не провести Матч звезд АПЛ, как в НБА?»

Бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку предложил идею проводить матч всех звезд в АПЛ. Об этом 24-летний футболист сообщил на своей странице в Twitter.

« Есть идея. В НБА проводится Матч звезд. Почему бы нам не провести такой в АПЛ? Север против Юга, фанаты будут голосовать. Что думаете, FA?», — заявил Лукаку.

Here’s an idea for you guys… the nba has all-star game! Don’t you guys think we should organise one in the @premierleague .. The north vs the south! And the fans vote… what do you guys think? @premierleague @FA 😏😉

