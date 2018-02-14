Давиде Астори и Франческо Ачерби могут перейти в «Зенит»

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в подписании итальянского защитника. Как сообщает телекомментатор Нобель Арустамян, сине-бело-голубые делают выбор между Давиде Астори и «Фиорентины» и Франческо Ачерби из «Сассуоло».

«Зенит» близок к тому, чтобы приобрести игрока из Серии А. У клуба есть выбор между Давиде Астори из «Фиорентины» и Франческо Ачерби из «Сассуоло». Насколько мне известно, «Зенит» в этом выборе делает ставку на второго. Переговоры между агентом игрока и «Зенитом» ведутся довольно активно. Пока этот вопрос открыт, но, если стороны договорятся, Ачерби пополнит команду из Санкт-Петербурга», — сказал Арустамян.

В нынешнем сезоне Ачерби и Астори провели по 24 матча во всех турнирах. На счету последнего один гол в Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: YouTube-канал Нобеля Арустамяна