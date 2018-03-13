Бывшему футболистку ЦСКА Эркину грозит тюремный срок

Автор: Никита Воробьев 0

Бывшему футболисту московского ЦСКА Джанеру Эркину, который в настоящий момент выступает за «Бешикташ», грозит тюремный срок. Он обвиняется в «оскорблении государственного служащего во время его работы».

Инцидент между игроком и арбитром произошел в матче чемпионата Турции с «Истанбулом», прошедшем в октябре 2017 года. Эркин кричал на арбитра встречи и его слова оскорбительного характера попали в прямой эфир.

13 марта обвинительное заключение было принято уголовным судом Стамбула. Эркину грозит тюремный срок до двух лет.

Фото: Global Look Press
Источник: Reuters

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