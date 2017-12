Марек Гамшик побил рекорд Диего Марадоны по количеству голов за «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик превзошел достижение легендарного нападающего неаполитанцев Диего Марадоны. Словак обошел аргентинца по количеству голов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Гамшик сумел отличиться на 39-й минуте первого тайма в матче 18-го тура Серии А с «Сампдорией» и забил свой 116-й мяч за «Наполи». Марадона остановился на отметке в 115 голов.

Однако Гамшику для этого понадобилось 478 матчей, тогда как Марадона сыграл лишь в 259-и.

«Наполи» обыграл «Сампдорию» со счетом 3:2.

Hamsik's 116th goal for Napoli. Note the buildup play and skill from Allan. #SarriFootball pic.twitter.com/WuEwzwqSXJ

