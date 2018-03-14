«Арсенал» напомнил о первом голе Аршавина за команду

Лондонский «Арсенал» вспомнил о выступлении российского нападающего Андрея Аршавина за команду. На официальной странице клуба в твиттере появилась запись первого гола бывшего игрока.

Аршавин впервые отличился за «Арсенал» ровно девять лет назад – 14 марта 2009 гола. В матче 29-го тура АПЛ он забил гол в ворота «Блекберна».

What a way to score your first Arsenal goal 😱 🗓 Nine years ago today, Andrey Arshavin introduced himself to the Emirates with this absolute banger 🔥 pic.twitter.com/sLlotVqFfD — Arsenal FC (@Arsenal) March 14, 2018

Аршавин был футболистом «Арсенала» с 2009 по 2013 год. В 144 матчах он 31 раз поразил ворота соперников, а также сделал 38 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер ФК «Арсенал»