«Арсенал» напомнил о первом голе Аршавина за команду

Автор: Никита Воробьев 0

Андрей Аршавин

Лондонский «Арсенал» вспомнил о выступлении российского нападающего Андрея Аршавина за команду. На официальной странице клуба в твиттере появилась запись первого гола бывшего игрока.

Аршавин впервые отличился за «Арсенал» ровно девять лет назад – 14 марта 2009 гола. В матче 29-го тура АПЛ он забил гол в ворота «Блекберна».

Аршавин был футболистом «Арсенала» с 2009 по 2013 год. В 144 матчах он 31 раз поразил ворота соперников, а также сделал 38 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер ФК «Арсенал»

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