«Арсенал» напомнил о первом голе Аршавина за команду

Лондонский «Арсенал» вспомнил о выступлении российского нападающего Андрея Аршавина за команду. На официальной странице клуба в твиттере появилась запись первого гола бывшего игрока.

Аршавин впервые отличился за «Арсенал» ровно девять лет назад – 14 марта 2009 гола. В матче 29-го тура АПЛ он забил гол в ворота «Блекберна».

What a way to score your first Arsenal goal 😱

🗓 Nine years ago today, Andrey Arshavin introduced himself to the Emirates with this absolute banger 🔥 pic.twitter.com/sLlotVqFfD

— Arsenal FC (@Arsenal) March 14, 2018