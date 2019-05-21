Мауро Икарди не примет участия в Кубке Америки

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал состав команды на Кубок Америки-2019. Турнир состоится в Бразилии.

В заявку вошли 23 футболиста.

Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Агустин Маркесин («Америка»);

Защитники: Ренцо Саравия («Расинг Авельянеда»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Пеццелья («Фиорентина»), Николас Тальяфико («Аякс»), Маркос Акунья («Спортинг»), Рамиро Фунес Мори («Вильярреал»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эксекиэль Паласиос («Ривер Плейт»), Гидо Родригес («Америка»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Федерико Сарачо («Расинг Авельянеда»);

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Матиас Суарес («Ривер Плейт»).

Кубок Америки пройдет с 14 июня по 9 июля. Последний раз национальная сборная Аргентины побеждала в турнире в 1993 году.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер сборной Аргентины