«Ювентус» объявил о подписании Мериха Демирала

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Ювентус» объявил о трансфере защитника Мериха Демирала. 21-летний турок ранее выступал за «Сассуоло».

«Ювентус» сообщает о достижении соглашения с «Сассуоло» по приобретению прав на футболиста Мериха Демирала за плату в размере 18 миллионов евро, которые подлежат выплате в течение четырех финансовых лет. С игроком «Ювентус» подписал пятилетний контракт, сроком до 30 июня 2024 года», — сказано в заявлении туринского клуба.

Демираль является воспитанником «Фенербахче». В «Сассуоло» турок был арендован из «Аланьяспора». В прошедшем чемпионате Италии 21-летний защитник сыграл 14 игр и забил два гола.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ювентуса»

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