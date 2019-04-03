«Бешикташ» предложит «Эвертону» 17 миллионов евро за Николу Влашича

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич интересен «Бешикташу». Хорватский футболист текущий сезон проводит в ЦСКА на правах аренды.

Скауты турецкого клуба просматривали игру 21-летнего игрока в матче с «Уфой». Сам Влашич отметился забитым голом, а встреча закончилась со счетом 2:2.

«Бешикташ» намерен предложить «Эвертону» 17 миллионов евро за хорвата.

21-летний Влашич стал игроком команды из Ливерпуля в 2017 году. Ранее игрок выступал за хорватский «Хайдук».

Летом 2018 года полузащитник был отправлен в годичную аренду в ЦСКА. Игрок сборной Хорватии в 18 матчах российской Премьер-лиги забил 5 голов и отдал 2 голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: 24sata