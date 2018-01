Лионель Месси забил 366-й мяч в Примере и побил рекорд Герда Мюллера по голам в одной лиге из топ-5

Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче примеры против «Реала Сосьедад» (4:2). Аргентинец установил новый рекорд.

Lionel Messi scores his 366th La Liga goal and breaks Gerd Müller's record (365) for most goals in a single competition in Europe's top-5 leagues.

— Gracenote Live (@GracenoteLive) January 14, 2018