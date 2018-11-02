Сергей Юран: «Каррера довел до такой ситуации, что Глушакова гнобят. Нужно было быть мужиком и все объяснить»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о конфликте полузащитника Дениса Глушкова с экс-тренером Массимо Каррерой. Юран вступился за футболиста.

– Болельщики считают, что он мутил воду против Карреры.

– Ну что значит – мутил воду? Он же в дубле находился последний месяц, не играл. И что – у Карреры без него появился результат?

Почему сейчас Глушакова делают крайним? У меня нет ответа. Такие кричалки, баннеры – просто кощунство по отношению к футболисту. Человек всегда бился за «Спартак». Пусть лучше вспомнят, сколько очков Денис принес в чемпионском сезоне.

– Но ведь не просто же так Каррера сослал его в дубль.

– Да, конфликт возник. С этим сложно спорить. Но мы не знаем истинной причины. Кто стал инициатором – Каррера или Глушаков?

И это не было конфликтом между Глушаковым и клубом или болельщиками. Поэтому такое поведение фанатов на игре с «Анжи» меня неприятно удивило и даже поразило. Очень жалко и печально…

Я в этой ситуации за Дениса. Не разделяю точку зрения тех людей, которые льют на него грязь. Или это заказуха? Если бы он послал куда подальше болельщиков, предал клуб, еще понял бы. Но здесь – противоречия между игроком и тренером, нередкая вещь в футболе.

– Так почему же Каррера «зачехлил» Глушакова? Есть предположение?

– Я уже сказал, что Глушаков внес значительный вклад в чемпионство «Спартака», забив столь важные голы. И вот здесь, мне кажется, какое-то детское самолюбие взыграло у Карреры.

Допускаю, что инициатором конфликта стал именно тренер. Считаю, итальянец еще поработал бы в «Спартаке», если бы не отправил в дубль капитана. Ведь эту ситуацию нужно было решать как в семье.

– Что вы имеете в виду?

– Каррера толком и не объяснил, что же у него произошло с Глушаковым.

– На прощальной пресс-конференции он заявил, что отношения с Глушаковым испортились не по его вине.

– Но ведь это тоже не полное объяснение. Все какие-то недоговорки. Согласны? Так ты будь мужиком и расскажи! Если эта история вышла за пределы Тарасовки, клуба, наберись мужества и расставь все точки над i.

Глушаков же не молодой парень, который вдруг оказался в дубле из-за какой-то не стабильности. Тут явно что-то другое.

Каррере нужно было быть мужиком и все объяснить. А он довел дело до такой ситуации, когда футболиста гнобят на трибунах, – сказал Юран.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»