Денис Суарес пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы

Полузащитник «Арсенала» Денис Суарес больше не сыграет в этом сезоне. Причина — травма паха.

Испанский футболист рассказал, что проблемы с пахом появились у него еще с февральского матча против БАТЭ в Лиге Европы. После обсуждений с врачами было принято решение о прохождении игроком курса лечения, который несовместим с активной футбольной деятельностью.

Напомним, в январе 2019 года «Арсенал» арендовал Суареса у «Барселоны». Сообщалось, что лондонцы могут отказаться от выкупа его контракта.

В нынешнем сезоне Денис Суарес принял участие в 6 матчах «Арсенала». В общей сложности он провел 101 минуту на поле и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Дениса Суареса