«Эмелек» намерен арендовать Кристиана Нобоа

Автор: Никита Воробьев 0

Кристиан Нобоа

Руководство «Эмелека» готово вернуть в команду полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа. Эквадорский клуб хочет арендовать игрока до конца июня.

«Зенит» может выручить с этой сделки 550 тыс долларов. Однако сине-бело-голубые намерены сохранить футболиста и задействовать его в играх за вторую команду.

В нынешнем сезоне Нобоа сыграл в девяти матчах и сделал четыре голевые передачи. Эквадорец начинал карьеру в «Эмелеке» в 2004 году, откуда перешел в «Рубин» в 2007-м.

Фото: Global Look Press
ИсточникTribuna Emelec

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