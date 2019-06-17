Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сыграет с командой Шотландии на московском стадионе «Лужники». Матч состоится 10 октября.

Матч сборной России и сборной Шотландии, который состоится 10 октября в рамках отборочного тура на Евро-2020, пройдет в «Лужниках».

Сыграем с Шотландией в «Лужниках»!

Российский футбольный союз официально сообщает о том, что отборочный матч Чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии национальная сборная России сыграет 10 октября в Москве на БСА ОК "Лужники". Начало игры — в 21:45. pic.twitter.com/HBGSlyPIml — Сборная России (@TeamRussia) June 17, 2019

Россия занимает второе место в турнирной таблице группы I, одержав 3 победы в 4 матчах. Лидирует Бельгия с 12 баллами. Следующие встречи команда Станислава Черчесова проведет с Шотландией на выезде (6 сентября, Глазго) и дома с Казахстаном (9 сентября, Калининград).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер сборной России