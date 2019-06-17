Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сыграет с командой Шотландии на московском стадионе «Лужники». Матч состоится 10 октября.

Матч сборной России и сборной Шотландии, который состоится 10 октября в рамках отборочного тура на Евро-2020, пройдет в «Лужниках».

Россия занимает второе место в турнирной таблице группы I, одержав 3 победы в 4 матчах. Лидирует Бельгия с 12 баллами. Следующие встречи команда Станислава Черчесова проведет с Шотландией на выезде (6 сентября, Глазго) и дома с Казахстаном (9 сентября, Калининград).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер сборной России

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