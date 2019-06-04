«Барселона» выставит семь футболистов на трансфер

Автор: Тимофей Поршнев 0

Барселона

«Барселона» намерена расстаться с семью игроками в летнее трансферное окно, включая Филиппе Коутиньо. «Сине-гранатовые» рассчитывают выручить около 300 миллионов фунтов стерлингов на продаже футболистов.

«Барселону» могут покинуть: голкипер Яспер Силлессен, нападающие Андре Гомеш и Малком, полузащитники Филиппе Коутиньо, Денис Суарес, Рафинья и защитник Марк Кукурелья.

Портал transfermarkt.de оценивает Коутиньо в 100 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел 54 матча за «Барселону», забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mirror

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