Хави: «Аршавин был в шаге от перехода в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави вспомнил свое прошлое. Также он рассказал, как в одно трансферное окно к «сине-гранатовым» чуть не присоединился бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин.

«Да, действительно, он мог перейти к нам. Об этом постоянно говорили, даже каталонские газеты писали, что Аршавин в шаге от перехода в «Барселону». Но каждое лето вылезает столько имен в связке с «Барсой», что в итоге не знаешь, что правда, а что нет. Я много раз видел в СМИ: Аршавин может переехать в «Барселону», — рассказал Хави.

Также бывший хавбек испанского клуба считает голкипера Рината Дасаева лучшим российским футболистом в истории. В мае текущего года 39-летний Хави объявил о завершении игровой карьеры.

Фото: Global Look Press

Источник: YouTube-канал «КраСава»