Денис Глушаков будет играть под 88-м номером в «Ахмате»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Денис Глушаков

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков сообщил о номере, под которым будет выступать за грозненский клуб в предстоящем сезоне. Недавно он разорвал контракт со «Спартаком».

«Новая команда, новый номер. 88», – написал Глушаков в инстаграме. 29 июня Глушаков подписал контракт с «Ахматом», соглашение заключено по схеме «1+1».

Ранее 32-летний футболист расторг соглашение со «Спартаком». Игрок выступал за московский клуб с 2013 года. В 2017-м он в составе красно-белых выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Дениса Глушакова

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